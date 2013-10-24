Венгрия: часть стран ЕС считает нужной новую стратегию по Украине

Гергей Гуйяш оценил политику ЕС в отношении киевского режима.

Венгерское правительство считает, что Евросоюз и Европейской парламент должен выработать новую стратегию в отношении Украины, поскольку текущая провалилась. Соответствующее заявление перед журналистами на пресс-конференции в будапеште сделал руководитель местной канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Чиновник уточнил, что такого же мнения придерживается ряд других стран ЕС.

Нужен стратегический обзор по вопросу о том, что представляет собой европейская политика и подход к будущим отношениям с Украиной. Мы не единственные, кто считает это оправданным. Несколько других государств - членов ЕС также выступают. пресс-секретарь премьера Венгрии

Глава администрации Орбана назвал Россию партнером Венгрии.

Фото и видео: YouTube / Magyarország Kormánya