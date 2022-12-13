Глава администрации Орбана назвал Россию партнером Венгрии

Гергей Гуйяш рассказал о политике Будапешта по отношению к Вашингтону и Москве.

Руководитель венгерской администрации при премьер-министре Гергей Гуйяш заявил о том, что Россия является экономическим партнером Венгрии, а США - международным союзником. Соответствующей информацией эксперт поделился с местными журналистами в ходе пресс-конференции в Будапеште. Таким образом он прокомментировал слова Виктора Орбана о том, что Америка является для страны другом.

Россия - наш партнер, экономический партнер в поставках сырья, а США - наш союзник, а наши союзники - наши друзья.... Гергей Гуйяш, глава администрации премьер-министра Венгрии

Напомним, что ранее американский посол Венгрии Дэвид Прессман публично выразил беспокойство из-за того, что власти Будапешта сохраняют экономические контакты с Москвой. Также при поддержке посольства США на улицах столицы Венгрии были размещены плакаты с призывом к выводу российских войск с территории Украины. Глава министерства по иностранным делам Венгрии Петер Сийярто призвал коллег из Вашингтона относиться к Венгрии не как к колонии, а как к суверенному государству.

В Венгрии заявили, что отвергли бы санкции против российской энергетики.

Фото и видео: YouTube / YouTube / M1 - Híradó