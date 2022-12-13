В Венгрии заявили, что отвергли бы санкции против российской энергетики

Гергей Гуйяш заметил, что страна была готова использовать право вето, если бы ЕС одобрил бы такой запрет.

В Венгрии заявили, что отвергли бы западные антироссийские санкции, которые были бы введены в энергетической сфере. Соответствующее заявление в ходе правительственного брифинга сдедал глава администрации при премьер-министре европейской страны Гергей Гуйяш. Чиновник пояснил, что Будапешт не согласится ни с какой формой ограничений или запретов в отношении ядерной энергетики. В связи с этим в десятом дополнительном санкционном пакете таких мер давления ЕС на Москву не предусмотрено.

Ни в какой форме. Если бы были представлены, мы бы наложили вето. Гергей Гуйяш, представитель администрации премьера Венгрии

В Венгрии не хотят отказываться от российского газа в пользу западного.

Фото и видео: YouTube / M1 - Híradó

