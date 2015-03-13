Правительство Венгрии отменило ограничение цен на бензин из-за санкций ЕС

Гергей Гуйяш рассказал о причинах таких послаблений.

Венгерское правительство приняло решение отменить заморозку цен на бензин и дизельное топливо. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Будапеште сообщил глава местной администрации Гергей Гуйяш. Чиновник отметил, что данное решение принято после того, как власти страны получили письмо от компании MOL о проблемах с поставками топлива в страну. Он напомнил, что с понедельника руководство ЕС "запретило" российскую нефть под угрозой санкционного давления. Эксперт добавил, что из-за антироссийского западного давления Венгрия не способна обеспечивать семьи внутри страны топливом по цене в 480 форинтов на АЗС. Из-за этого, спустя два дня после введения санкций со стороны Евросоюза, в Венгрии прекращает заморозку цен.

Нам удалось получить исключение, но последовало то, чего мы боялись. Вступление санкций в силу... вызывает проблемы в снабжении Венгрии топливом. MOL вчера в письме... без импорта топлива нельзя решить вопрос снабжения страны. Гергей Гуйяш, представитель кабмина Венгрии

Стоит уточнить, что руководитель венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади в ходе брифинга со СМИ пояснил, что с 23часов вечера 6 декабря (с часу ночи 7 декабря по времени Москвы) все жители страны смогут заправляться только по рыночным ценам, которые составляют 641 форинт (или 1,6 доллара) за литр для бензина, а также 699 форинтов (1,77 доллара) для дизельного топлива.

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Фото и видео: YouTube / M1 - Híradó

