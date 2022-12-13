Венгерский мэр Дьюрича потребовал от украинцев уехать на родину после нападений на женщин

Чиновник призвал украинских рабочих "воевать с чеченцами на родине".

Мэр деревни Керепеш, расположенной на территории Венгрии, Ласло Дьюрича разогнал украинских беженцев, которые преследовали местных девушек. Соответствующее заявление чиновника опубликовано в социальных сетях. На размещенных в интернете кадрах показано, что глава населенного пункта отреагировал на жалобы, поступившие в отношении представителей одного из местных общежитий. Рабочие отметили, что гастарбайтеры из украинского Закарпатья изнасиловали 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину. Ласло Дьюрича объявил о том, что власти не будут терпеть подобные преступления.

Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша. Ласло Дьюрича, мэр Керепеша

В ролике Дьюрич в сопровождении правоохранительных органов прибыл в общежитие украинских рабочих, после чего потребовал от них отправиться на родину для того, чтобы "воевать с чеченцами". Чиновник добавил, что до того момента, пока он остается руководитель Керепешом, то не будет терпеть от иностранцев каких-либо притеснений молодых девушек, а также будет бороться с другими преступлениями.

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская социальная сеть) / Gyuricza László polgármester