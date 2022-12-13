Папа Римский Франциск упрекнул мировую политику в неспособности к мирным усилиям

Понтифик прибыл с официальным визитом в Будапешт.

Папа Римский Франциск считает, что мировая политика проявляет незрелость и "воинственный инфантилизм" в неспособности решить проблемы. Соответствующее заявление понтифик сделал в рамках выступления с венгерским президентом Катариной Новак. Глава Святого престола выступил перед руководителями страны, активистами гражданского общества и дипломатами. Он обвинил Европу в том, что многополярность осталась только в воспоминаниях, а сейчас мир переживает грустный закат мечты о таком пространстве, в котором больше не будет войн.

На международном уровне кажется, что даже политика производит воспламеняющий эффект вместо того, чтобы решить проблемы, забыв о зрелости, достигнутой после ужасов войны, и скатившись в своего рода воинственный инфантилизм. Преследования собственных стратегических интересов никогда не принесет мир. Франциск, папа Римский

Дополнительно Папа Римский процитировал Конституцию Венгрии, в которой говорится о том, что Национальные меньшинства составляют часть венгерского общества и конструктивного государства, поэтому их требуется защищать. Таеое мировоззрение понтифик счел евангелистическим.

Папа Римский: гомосексуализм не является преступлением.

Фото и видео: YouTube / M1 - Híradó