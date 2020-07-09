Предположительно лайнер перевозил наркотики.

Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет. Об этом в официальном Twitter-аккаунте сообщили представители Стратегического оперативного командования вооруженных сил страны. Военные считают, что иностранный борт мог использоваться для перевозки наркотических средств. Оно нелегально попало в воздушное пространство Венесуэлы.

В настоящее время армия не уточнила, в каком именно районе был сбит самолет. Не указывается и количество найденных запрещенных веществ на его борту.

В Венесуэлу доставили более 20 тонн гуманитарных грузов из России и Китая.

Видео: YouTube / osheeb TV