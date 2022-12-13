Венесуэла заявила о беспорядке на рынке из-за санкций против России

Тарек Эль-Аиссами рассказал о том, что Запад нарушает международное право.

Венесуэла заявила о беспорядке на глобальном энергетическом рынке из-за западных санкций против России. Соответствующее заявление в ходе выступления на 47-ом заседании министерского профильного комитета по наблюдению за работой ОПЕК+ сделал местный вице-президент по экономическим вопросам Тарек Эль-Аиссами. Чиновник рассказал о том, что ограничения серьезно нарушают работу альянса. По результатам виртуального мероприятия специалисты не рекомендовали изменять существующие параметры по добыче ресурсов (нефти). Новая встреча коллег запланирована на 3 апреля. Венесуэла считает действия стран коллективного Запада иррациональными, незаконными и нарушающими международное право.

Сейчас вводят и заявляют о новых санкционных мерах в отношении России, это наш партнер и член ОПЕК+, важный производитель энергии, нефти и газа. Это драматическим образом нарушает и вносит беспорядок в глобальный энергетический рынок. Тарек Эль-Аиссами, вице-президент по экономике Венесуэлы

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Фото и видео: YouTube / Multimedios vtv