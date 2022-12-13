Вице-премьер РФ рассказал о стабильности на энергетическом рынке.

Российский вице-премьер Александр Новак оценил ситуацию на рынке нефти. В эфире телеканала "Россия-24" чиновник рассказал о том, что стоимость "черного золота" на энергетических рынках фиксируется стабильная, а цены на нефть - остаются приемлимыми. Неопределенности на глобальном рынке до сих пор сохраняются. В частности, это связано с ростом спроса в Китае. за счет принятых мер ОПЕК+ по снижению уровня добычи ресурсов, аналитики видят сбалансированность. Эту гармонию не позволили нарушить западные санкции и эмбарго, введенный недружественными странами "потолок цен" на нефть.

Дискуссия показала, что все согласны с тем, что ситуация достаточно стабильная на рынке, приемлемые цены складываются исходя из спроса и предложения. Александр Новак, вице-премьер РФ

Напомним, что Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал странам-участницам энергетического альянса корректировать текущие параметры соглашения. Об этом говорится в итоговом коммюнике, публикованном по результатам заседания комитета, прошедшего 1 февраля.

Новак сообщил об отсутствии проблем по контрактам на экспорт нефти.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live