Вице-премьер РФ рассказал о ситуации с "потолком цен" и запретами Запада.

Российский вице-премьер Александр Новак сообщил об отсутствии проблем по контрактам на экспорт нефти. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на правительственном оперативном совещании, организованного при участии главы государства Владимира Путина. Эксперт пояснил, что контракты на февраль уже заключены с компаниями, а кабинет министров находится в постоянном контакте с предприятиями. Они не уведомляли чиновников о существующих проблемах из-за запрета Запада в связи с "потолком цен".

С компаниями мы в постоянном контакте. Контрактация на февраль завершена. И, в целом, на сегодняшний день компании по контрактации не говорят, что у них есть проблемы. Александр Новак, вице-премьер РФ

Таким образом специалист ответил на вопрос президента страны о том, есть ли у нефтегазовых компаний России проблемы из-за введения некоторыми странами нефтяных ограничений в отношении РФ.Александр Новак напомнил, что указ президента об ответных мерах начнет действовать с 1 февраля, а российское правительство поставило эту задачу нефтегазовым компаниям в декабре и январе.

Новак объяснил увеличение дисконта на российскую нефть.

Фото и видео: Правительство России

