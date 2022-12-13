Вице-премьер РФ рассказал о ситуации с ростом цен на фрахт.

Российский вице-премьер Александр Новак объяснил увеличение дисконта на российскую нефть за январь 2023 года. В ходе оперативного совещания с правительством России при участии президента Владимира Путина специалист отметил, что такая ситуация связана из-за подорожания фрахта. Он рассчитывает, что в дальнейшем эта скидка сократится.

Я надеюсь, что эта ситуация будет носить временный характер. Дисконт должен со временем уменьшиться, как это мы наблюдали в течение 2022 года, когда в марте-апреле дисконт сильно вырос, а потом начал постепенно падать и в два раза уменьшился. Александр Новак, вице-премьер РФ

Экссперт пояснил, что в настоящее время основным риском для ситуации в сфере поставок является дисконт на нефть из России, а также вводимые эмбарго на поставки нефтепродуктов и "потолок цен", Александр Новак пояснил, что страна будет реагировать, докладывать и принимать необходимые меры для того, чтобы обеспечивать государству поставки на новых рынках сбыта, их логистику и транспортировку.

Новак: добыча угля в России в 2022 году выросла на 0,3%.

Фото и видео: Правительство России

