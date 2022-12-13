Новак: добыча угля в России в 2022 году выросла на 0,3%

Вице-премьер РФ рассказал об итогах 2022 года в сфере энергетики.

Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что добыча угля в стране за 2022 год выросла на 0,3%. Соответствующее заявление специалист сделал в ходе оперативного заседания с членами правительства при участии главы государства Владимира Путина. При этом он подчеркнул, что экспорт данного вида ресурсов упал на семьи процентов. О таких показателям можно говорить по результатам прошлого года.

Что касается 2022 года, то по итогам этого года у нас объем добычи угля вырос на 0,3%, несмотря на то, что с 10 августа было введено эмбарго на поставки угля в Европу. Тем не менее общий показатель добычи вырос. Александр Новак, вице-премьер России

Рост внутренних поставок в стране составил примерно 8%. Александр Новак объяснил, что в этом году за счет малой водности и меньшей выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях больше были загружены угольные электростанции России, что положительно сказалось на росте рынка.

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Фото и видео: Правительство России