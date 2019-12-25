Велогонщик из Выборга завоевал бронзу в "Туре Ломбардии"

Спортсмен вошёл в тридцатку лучших велосипедистов мира.

В субботу, 15 августа, в итальянском городе Бергамо состоялась 114-ая однодневная велогонка "Тур Ломбардии". Уроженец Выборга, представитель команды "Астана" Александр Власов пришел к финишу третьим. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Участникам состязания необходимо было преодолеть дистанцию в 231 километр. Задачу спортсменов усложняли несколько крутых подъемов.



На финишной прямой Власов уступил капитану своей команды датчанину Якобу Фульсангу. Представитель Скандинавии одержал победу, а выборжанину досталась бронза.

Отметим, что третье место принесло велогонщику 325 очков в международном рейтинге велосипедистов. Теперь он занимает 26 строчку в списке лучших велогонщиков мира.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО