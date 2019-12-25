Стоимость велодорожки между Иматрой и Светогорском оценили в 58,8 миллионов рублей

Также заказчики определились с назначением подрядчика.

Стала известна стоимость контракта на строительство велодорожки между 47-ым регионом и соседней Финляндии. По данным РБК, которые приводит пресс-служба администрации Светогорского городского поселения, сумма составит 58,8 миллионов рублей.

Кроме того, организаторы тендера определились подрядчиком строительства – им станет ООО "Террикон". Компания прошла отбор критериями оценки и требованиями конкурса Единой конкурсной комиссии.

Напомним, что велодорожка, соединяющая Светогорск и Иматру, будет готова к 1 июля 2021 года. Начало маршрута обустроят у поселка Лесогорский, далее велосепедисты будут двигаться вдоль федеральной трассы через Светогорск Красноармейской, Пограничной и Заводской улицам.

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Фото: Piter.TV