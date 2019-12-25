Велогонщик из Выборга одержал победу в состязании на горе Мон Ванту

Александр Власов во второй раз оказывается в финале французских соревнований.

Уроженец Выборга, велогонщик Александр Власов снова завоевал награду на соревнованиях во Франции. На этот раз спортсмен достиг первого места, опередив австралийского гонщика Ричи Порта на 18 секунд в гонке на горе Мон Ванту. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.



Победитель представляет казахскую команду "Астана". Победу ему принес заезд на 179 километров за 4 часа 56 минут 39 секунд.



По словам Александра, этот триумф сделал его по-настоящему счастливым: он выложился на 100% и благодарен своей команде за проднеланную работу и поддержку.



Ранее мы рассказали о другой Победе Власова - третьем месте в многодневной гонке La Route d"Occitanie.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО