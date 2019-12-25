Велогонщик из Выборга одержал победу в состязании на горе Мон Ванту

Уроженец Выборга, велогонщик Александр Власов снова завоевал награду на соревнованиях во Франции. На этот раз спортсмен достиг первого места, опередив австралийского гонщика Ричи Порта на 18 секунд в гонке на горе Мон Ванту. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.
Победитель представляет казахскую команду "Астана". Победу ему принес заезд на 179 километров за 4 часа 56 минут 39 секунд.
По словам Александра, этот триумф сделал его по-настоящему счастливым: он выложился на 100% и благодарен своей команде за проднеланную работу и поддержку.
Ранее мы рассказали о другой Победе Власова - третьем месте в многодневной гонке La Route d"Occitanie.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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