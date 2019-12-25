Выборгский спортсмен стал призером велогонки во Франции

Александр Власов звоевал третье место в многодневном соревновании.

С 1 по 4 августа во Франции проходила 44-ая профессиональная велогонка La Route d"Occitanie с участием 21 команды. Один из участников, завоевавший бронзу – выборжанин Александр Власов. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Молодой спортсмен впервые вышел на крупные международные соревнования со времени начала эпидемии коронавируса. Он представлял команду "Астана" и оказался в финале вместе с представителями от США - колумбийцем Эганом Берналь и россиянином Павлом Сиваковым.

Власов не скрывает своей радости от завоеванной бронзы:

Я не знал, чего ожидать после такого большого перерыва, но, кажется, что мне удалось не только сохранить форму, но даже и немного улучшить ее, если сравнивать с началом года. Надеюсь, что мой прогресс продолжится в последующие недели, и я смогу в максимальной форме подойти к своей главной цели – "Джиро дИталия" отметил велосипедист

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге пройдет гонка "PapulaMTB" 2020 для горных велосипедистов.

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