В Выборге пройдет гонка "PapulaMTB" 2020 для горных велосипедистов

К участию приглашаются опытные спортсмены.

В воскресенье, 9 августа, на горе Папула состоится гонка для любителей горных велосипедов PapulaMTB 2020. Об этом сообщил организатор мероприятия спортивный клуб Xcnews.

Велосипедисты стартуют со стадиона Локомотив в 11:00. Их путь будет пролегать по склонам горы, которые придется преодолевать с помощью сложных элементов. Также для участников предусмотрены места отдыха – ровные дорожки, на которых обустроят зоны для приема пищи.

Как отмечают организаторы, соревнование рассчитано на подготовленных велосипедистов. В связи с этим, будет введена дополнительная категория для владельцев велосипедов с ходами более 140 мм.



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Фото: xcnews.ru