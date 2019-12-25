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В Выборге пройдет гонка "PapulaMTB" 2020 для горных велосипедистов
Сегодня, 20:32
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lizapoluda

В Выборге пройдет гонка "PapulaMTB" 2020 для горных велосипедистов

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К участию приглашаются опытные спортсмены.

В воскресенье,  9 августа, на горе Папула состоится гонка для любителей горных велосипедов PapulaMTB 2020. Об этом сообщил организатор мероприятия спортивный клуб Xcnews.

 

Велосипедисты стартуют со стадиона Локомотив в 11:00. Их путь будет пролегать по склонам горы, которые придется преодолевать с помощью сложных элементов.  Также для участников предусмотрены места отдыха – ровные дорожки, на которых обустроят зоны для приема пищи.

 

Как отмечают организаторы, соревнование рассчитано на подготовленных велосипедистов. В связи с этим, будет введена дополнительная категория для владельцев велосипедов с ходами более 140 мм.
 

Ранее мы рассказали о том, что жители Выборгского района отметят День физкультурника.

 

Фото: xcnews.ru

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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