Жители Выборгского района отметят День физкультурника

Спортивные соревнования пройдут в Выборге и Приморске.

В субботу, 8 августа, на стадионе "Авангард" в Выборге состоятся спортивные мероприятия в честь Дня физкультурника. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Празднование начнется в 11:00. Предприятия и организации Выборгского района представят свои спортивные команды на спартакиаде. Кроме того, в рамках Дня физкультурника пройдут турниры по волейболу, футболу, теннису и шахматам.

Отметим, что спортивные события ждут не только Выборг, но и граничащие с ним поселения. В воскресенье, 9 августа, c 12:00 на городском стадионе Приморска стартуют состязания по дартсу, гиревому спорту, футболу, пляжному волейболу и детская велогонка для спортсменов в возрасте от 3 до 13 лет. Юные любители здорового образа жизни могут поучаствовать и в игровой программе "Чик и Ряу спешат на спорт".

С подробными программами мероприятий можно ознакомиться ниже:

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, Piter.TV