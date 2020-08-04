Стали известны победители "Выборгского полумарафона - 2020"

Призовые места завоевали спортсмены из Петербурга и Ленобласти.

В воскресенье, 2 августа, прошел XV легкоатлетический пробег "Выборгский полумарафон – 2020". В общей сложности в соревновании приняли участие примерно 500 человек из Петербурга, Ленинградской, Московской, Архангельской, Тверской областей и республики Карелии. Призовые места заняли спортсмены из 47-ого региона и северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.



Так, победителями стали:



На дистанции 21,1 километр среди мужчин:

1 место - Быков Михаил (Ленобласть);

2 место - Кротович Александр (Санкт-Петербург);

3 место - Кириллов Евгений (Санкт-Петербург).



На дистанции 21,1 километр среди женщин:

1 место - Ерохина Елизавета (Карелия);

2 место - Захарова Анастасия (Ленобласть, Светогорск);

3 место - Веселова Александра (Санкт-Петербург).



На дистанции 10 километров среди мужчин:

1 место - Елизаров Даниил (Санкт-Петербург);

2 место - Чулаков Токен (Санкт-Петербург);

3 место - Хоменко Александр (Ленобласть).



На дистанции 10 километров среди женщин:

1 место - Некрасова Полина (Санкт-Петербург);

2 место - Олейник Анастасия (Ленобласть);

3 место - Волкова Наталия (Санкт-Петербург).



Отметим, что старт для спортсменов был объявлен главой районной администрации Геннадием Орловым и автогонщиком, первым российским пилотом "Формулы-1" Виталий Петров. Среди участников были задействованы представители районной администрации и администраций поселений, депутатского корпуса, муниципальных учреждений, ветераны спорта.



Добавим, что в связи с условиями эпидемии коронавируса количество марафонцев ограничили. Так, был отменен массовый забег на 3,5 километра, а длинные дистанции проходили в разное время.



Ранее мы рассказали о том, что ралли "Выборг – 2020" собрало участников со всей России.



Фото и видео: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО