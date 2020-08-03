Ралли «Выборг – 2020» собрало участников со всей России

Соревнование проходило в статусе кубка губернатора Ленинградской области и кубка России по классическому ралли. Отдельным зачетом был этап LADA Rally Cup.

В течение одного дня пилоты преодолели порядка 180 километров дистанции, из них 82,5 км – в боевом режиме. Трасса была разделена на 2 секции, покрытие скоростных участков – гравий и грунт.

Открывая соревнования, исполнительный директор общественного объединения "Фаворит Выборг" Михаил Макаров отметил, что автоспорт для Выборга – это добрая и многолетняя традиция.

"Фаворит" уже много лет является одним из организаторов ралли "Выборг". Десятки участников со всей России боролись за подиум на коварных и технически сложных спецучастках, проверяя технику на прочность, а себя - в навыках пилотирования и чтения стенограммы. Отрадно, что спортивная жизни в Выборге постепенно оживает и возвращается к прежней массовости. С учетом эпидемиологической обстановки все строго соблюдали ограничительные меры и рекомендации Роспотребнадзора.

По результатам соревнований, кубок губернатора Ленинградской области завоевал экипаж из Санкт-Петербурга Андрей Звагольский - Алексей Юматов. В абсолютном зачете первое место у титулованного экипажа в составе Павла Щербакова - Алексея Горюнова. Среди моноприводных экипажей лучший результат у троекратного чемпиона России и двукратного обладателя кубка России Дмитрия Воронова. В зачёте "1400Н" и в кубке Lada Rally Cup победу отпраздновал экипаж Вячеслав Никонов — Алексей Крылов.





Вместе с Михаилом Макаровым, победителей и призеров награждал первый российский пилот Формулы 1, пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Виталий Петров. Помимо заслуженных кубков участникам вручили памятные призы: эксклюзивное издание о пути Виталия Петрова в автоспорте "Ступени" и юбилейное издание "Фаворит-35".





Организаторами соревнований выступают региональная общественная организация "Спортивная федерация автомобильного спорта Ленинградской области", комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области при поддержке администрации МО "Выборгский район" и ОО "Фаворит-Выборг".