Великобритания вводит ограничения на ведение бизнеса с Китаем

Великобритания вводит ограничения на ведение бизнеса с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, так как в СМИ регулярно появляется информация о систематическом нарушении китайскими властями прав уйгуров. Об этом рассказал глава МИД королевства Доминик Рааб во время выступления в парламенте.
По его словам, власти Великобритании настроены на конструктивные отношения с Китаем и активно работают над этим.
Однако мы не готовы приносить в жертву наши ценности или безопасность нашей страны.
Доминик Рааб, глава МИД Великобритании
Он подчеркнул, что Великобритания продолжает говорить то, что считает нужным, и подкреплять слова делом.
Законопроект предусматривает, что компании из Синьцзян-Уйгурского автономного района, подозреваемые в использовании подневольного труда уйгуров, не смогут вести бизнес с Соединенным Королевством.
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Фото: pixabay.com
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