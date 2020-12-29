Учёные назвали новую версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 не связан с клеточными рецепторами летучих мышей.

Учёные Кембриджского университета в Великобритании назвали новую версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2. По их словам, они раскрыли генетические изменения, которые привели к появлению новой инфекции. Подробности приводятся в статье журнала PLOS Biology.

Генетические адаптации оказались идентичны тем, которые вызывал вирус SARS-CoV, вспышка короторого была зафиксирована в 2003 году. Именно они позволили перейти вирусу от летучей мыши к человеку. По версии специалистов, существует общий механизам, который позволяет данной группе вирусов мутировать — благодаря этому они могут переходить к новым хозяевам.

Учёные проанализировалм RaTG13 — коронавирус, родственный COVID-19. Они идентичны на 96%. Основные различия в S-белке, который также называют "шипом" SARS-CoV-2. Выяснилось, что у RaTG13 он не может эффективно связываться с человеческими клеточными рецепторами.

Отмечается, что SARS-CoV-2 не связан с клеточными рецепторами летучих мышей. Это говорит о том, что у новой инфекции был промежуточный хозяин.

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