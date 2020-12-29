Эксперты объяснили, как отели будут привлекать клиентов в период пандемии.

Описаны главные изменения в путешествиях в 2021 году. Журналисты издания The Sun со ссылкой на экспертов выделили особенности туристических поездок на текущий год на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.

Дальние страны типа США, Австралии и Новой Зеландии подождут, может быть, до марта 2022 года заявление The Sun

Специалисты полагают, что отели и гостиницы начнут привлекать клиентов акциями и дополнительными бесплатными ночами при бронировании жилья на длительный срок. Во многих объектах размещения появится бесконтактный ресепшн. Это позволит избавиться от длительных очередей на регистрацию и заселение. Эксперты отметили, что традиционный ключ от номера может исчезнуть, уступив место приложению на смартфоне. Попасть в номер можно будет при помощи специального кода, выведенного на экран гаджета. Изменения коснутся организации питания. Отели могут отказаться от буфета и "шведского стола" в пользу доставки еды в номер или обслуживание a la carte.

Аналитики уверены, что путешественники будут планировать меньше поездок, а доминировать будут туры на небольшие расстояния. Уже сейчас многие клиенты отдают предпочтение аренде домов, а не традиционным номерам в отеле.

В АТОР озвучили три сценария развития туриндустрии в 2021 году.

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