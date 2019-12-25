Также туда могут включить некоторых граждан Саудовской Аравии.

Великобритания введет санкции против россиян по делу Магнитского. Об этом пишет Financial Times.

Ожидается, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит о вступлении санкций в силу 6 июля. Ограничения будут касаться въезда в страну, а также у некоторых россиян заморозят счета в британских банках.

В новый санкционный список войдут лица, которые, по версии следствия, причастны к смерти Сергея Магнитского. Также туда могут включить некоторых граждан Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Ранее в МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17.