Таким образом число британских военных в Эстонии достигнет 1800 человек.

Великобритания удваивает численность войск в Эстонии в составе НАТО. Об этом в эфире телевизионного канала Sky News заявила глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

По ее словам, страны Балтии в настоящее время чувствуют себя под "угрозой России", поэтому было принято решение принять данные меры. Таким образом число британских военных в Эстонии достигнет 1800 человек.

Это усиление наших партнеров в Балтии. Они все больше и больше чувствуют себя под угрозой из-за агрессивного поведения России через границу с Белоруссией, но также и напрямую по границе со странами Балтии. Элизабет Трасс, глава МИД Великобритании

Трасс отметила, что Великобритания будет продолжать усиливать поддержку союзников по НАТО, а также обеспечивать Украину оборонительным вооружением.

Ранее в Вооруженных силах Украины впервые провели учебные стрельбы из британских ПТРК.

Видео: Youtube / Sky News