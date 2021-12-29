В ВСУ впервые провели учебные стрельбы из британских ПТРК

Военнослужащие испытали поставленные Британией противотанковые ракетные комплексы NLAW.

Украинские военные впервые провели учебные стрельбы из противотанковых ракетных комплексов NLAW. Эту технику Киев получил от Великобритании. На YouTube-канале информационного агентства от министерства обороны Украины "АрмияInform" продемонстрирован ролик с проведенными маневрами.

Известно, что мероприятия прошли на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Там состоялся финальный этап подготовки первой группы ВСУ, которая обучается на инструкторов. Далее военнослужащие займутся подготовкой операторов для британских противотанковых ракетных комплексов.

В частности, выпускники курса совершили практические пуски из этих ПТРК. сообщение СМИ

Специалисты вели огонь по мишеням на рубежах от 300 до 600 метров с разного расстояния и позиций. Все заданные цели оказались ликвидированы.

Народная милиция ЛНР: украинские военные расквартировываются в домах мирных жителей.

Фото и видео: YouTube / Армія Inform

