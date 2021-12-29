Народная милиция ЛНР: украинские военные расквартировываются в домах мирных жителей

В ЛНР назвали обстановку в Донбассе похожей на предвоенную.

Украинские военные расквартировываются в домах мирных жителей в Донбассе. Об этом заявил в ходе брифинга начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской республики Ян Лещенко.

По его словам, в настоящее время ситуация у линии разграничения напоминает предвоенную обстановку. Лещенко считает, ВСУ ведут подготовку к переходу к активным боевым действиям.

В населенном пункте Лопаскино [находится под контролем ВСУ], боевики 79-й бригады ВСУ на улице имени Карла Маркса выгоняют мирных жителей из своих домов и расквартировали в них личный состав 3-го батальона. Ян Лещенко, начальник УНМ ЛНР

Он подчеркнул, что в последнее время украинские военные активизировались на всей территории страны.

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР рассказал, что сейчас на линию соприкосновения Киев стягивает в большом количестве тяжелую технику и артиллерию. В частности, уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковых соединений и техники для уничтожения минных заграждений.

Фото и видео: YouTube / Народная милиция ЛНР