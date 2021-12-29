ДНР: Киев перебросил в Донбасс танки и РСЗО

Предполагается, что радикалов "Правого сектора"* могут использовать в качестве заградотрядов или групп зачистки.

"Правый сектор"* может сформировать заградительные отряды в Донбассе. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Отмечается, что на данный момент на линию соприкосновения Киев стягивает в большом количестве тяжелую технику и артиллерию. В частности, уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковых соединений и техники для уничтожения минных заграждений в определенные Минскими договоренностями места отвода тяжелой техники и вооружения.

Собеседник агентства считает, что радикалов "Правого сектора"* могут использовать в качестве заградотрядов или групп зачистки.

Не исключаем, что националистические батальоны могут быть использованы как в качестве заградотрядов, так и в качестве групп зачистки, отметил представитель ДНР

Напомним, накануне в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о подготовке Киева к силовому варианту решения конфликта в Донбассе. В ДНР заявили, если Киев перейдет к силовому решению в зоне конфликта, то ополченцы ответят огнем. Народная милиция призвала украинских военнослужащих отказаться выполнять приказы командования.

Ранее мы сообщали, что глава МИД Австрии посетит Донбасс в начале февраля.

"Правый сектор"* - экстремистская организация, запрещена в РФ

Фото: пресс-служба УНМ ДНР