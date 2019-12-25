Великобритания расширила антироссийский санкционный список. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ минфина королевства.
В обновленный список вошли 20 физических лиц и 62 юридических лица. В их числе указаны Санкт-Петербургская Валютная Биржа (АО СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг.
Ранее Зеленский вновь призвал США усилить санкции против России.
Фото: pxhere.com
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