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Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Сегодня, 13:01
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Великобритания расширила антироссийский санкционный список

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В обновленный список вошли 20 физических лиц и 62 юридических лица.

Великобритания расширила антироссийский санкционный список. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ минфина королевства.

В обновленный список вошли 20 физических лиц и 62 юридических лица. В их числе указаны Санкт-Петербургская Валютная Биржа (АО СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг.

Ранее Зеленский вновь призвал США усилить санкции против России.

Фото: pxhere.com

Теги: великобритания, россия, санкционный список
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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