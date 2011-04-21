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Великобритания первой в мире одобрила применение "Молнупиравира" для лечения COVID-19

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Власти страны назвали день одобрения препарата "историческим для страны".

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение препарата против COVID-19 "Молнупиравир". Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава минздрава страны Саджид Джавид.

По его словам, день одобрения данного лекарства является "историческим для страны".

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей антивирусный препарат, который может быть использован дома от COVID-19.

Саджид Джавид, глава минздрава Великобритании

Препарат разработали компании из Соединенных Штатов – Merck и Ridgeback Biotherapeutics. По информации специалистов агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, "Молнупиравир" блокирует определенный фермент, который необходим коронавирусу для воспроизведения своей ДНК.

Ранее в Москве вдвое увеличили выплаты донорам плазмы с антителами к коронавирусу.

Видео: Twitter/sajidjavid

Теги: великобритания, молнупиравир, препарат от коронавируса, саджид джавид
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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