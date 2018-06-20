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В 98 лет скончался Великий герцог Люксембурга Жан

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Он занимал престол с 1964 по 2000 год.

На 99-ом году жизни скончался Великий герцог Люксембургский Жан. Он занимал престол с 1964 по 2000 год. О его кончине во вторник, 23 апреля, сообщил его сын, великий герцог Анри.

С великой скорбью сообщаю о смерти моего любимого отца, его Королевского Высочества великого герцога Люксембургского Жана, который оставил нас в окружении семьи.

пресс-служба монаршего двора 

Великий герцог Люксембургский Жан отрекся от престола и передал корону своему сыну еще в 2000 году. Однако, он сохранил все свои титулы.

Ранее на  Piter.TV: "Голос" петербургской подземки ушел из жизни.
Видео: YouTube 

Теги: великий герцог люксембурга, жан, люксембург
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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