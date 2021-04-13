Ведущими премии "Оскар" в 2021 году будут Брэд Питт и Зендая

Имена победителей назовут в ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе.

В этом году ведущими торжественной церемонии вручения премии "Оскар" будут Брэд Питт и Зендая. Об этом сообщается в Instagram организаторов мероприятия.

Участие в церемонии также примут Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун и Харрисон Форд. Они будут вручать золотые статуэтки победителям.

В 2021 году премия состоится в очном формате. Имена победителей назовут в ночь на 26 апреля. Всех участников мероприятия проверят на наличие COVID-19 с помощью ПЦР-тестирования.

Ранее мы писали, что вручение "Оскара" пройдет с прямыми включениями в Лондоне и Париже. При этом организаторы просят всех участников лично присутствовать в Лос-Анджелесе. Партнеры премии обещают компенсировать все затраты, связанные с необходимостью пребывания на карантине.

Видео: Instagram / theacademy