Ведущий Fox News назвал Зеленского коррумпированным диктатором

По его мнению, экономика США "падает на дно" из-за помощи Киеву.

Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным диктатором. Его заявление опубликовали на сайте телеканала.

По мнению Карлсона, экономика США "падает на дно" из-за помощи Киеву. Он отметил, что Вашингтон потратил на Украину 90 млрд долларов. Ведущий подчеркнул, что столько средств не тратили в Афганистане.

Кто этот парень? В действительности он коррумпированный украинский диктатор, требующий от нас деньги. Такер Карлсон, ведущий Fox News

Ранее Зеленский заявил о некачественной организации "пунктов несокрушимости".

Фото: Fox News