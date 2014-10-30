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Ведущий Fox News назвал Зеленского коррумпированным диктатором
Сегодня, 8:42
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Ведущий Fox News назвал Зеленского коррумпированным диктатором

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По его мнению, экономика США "падает на дно" из-за помощи Киеву.

Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным диктатором. Его заявление опубликовали на сайте телеканала.

По мнению Карлсона, экономика США "падает на дно" из-за помощи Киеву. Он отметил, что Вашингтон потратил на Украину 90 млрд долларов. Ведущий подчеркнул, что столько средств не тратили в Афганистане.

Кто этот парень? В действительности он коррумпированный украинский диктатор, требующий от нас деньги.

Такер Карлсон, ведущий Fox News

Ранее Зеленский заявил о некачественной организации "пунктов несокрушимости".

Фото: Fox News

Теги: fox news, владимир зеленский, президент украины, такер карлсон
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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