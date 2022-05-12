Ведущий Fox News Карлсон: Байден признал инфляцию сильной стороной Америки

Такер Карлсон высмеял президента США, сделавшего оговорку в Белом доме.

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон рассказал о том, что лидер Белого дома Джо Байден признал инфляцию сильной стороной США. Представитель СМИ в эфире высмеял оговорку политика, допущенную лидером страны на брифинге, посвященному борьбе с инфляционными процессами.

Американцы не могут позволить купить мяса или солярки, но Байден все равно отправит еще сорок миллиардов долларов украинскому правительству. Ведь печатание денег инфляцию не вызывает. Они серьезно? Такер Карлсон, журналист Fox News

Ведущий заметил, что сначала он не поверил в то, что услышал, поэтому перепроверил заявление президента в опубликованной стенограмме администрации Вашингтона. Однако эта же цитата была размещена в тексте выступления политика. Позже байден добавил, что в инфляции виноваты пандемия ковида и "действия пПутина" на Украине.

Fox News: Байден, говоря о Путине, случайно раскрыл планы Белого дома.

Фото и видео: Fox News