Тулси Габбард считает, что слова президента США не были оговоркой.

Американский телеканал Fox News считает, что президент Джо Байден, говоря о российском коллеге Владимире Путине, случайно раскрыл настоящие планы Белого дома. Бывший член палаты представителей от округа Гавайи Тулси Габбард в эфире местного ТВ заметила, что резкое негативное высказывание действующего лидера администрации Вашингтона в Польше было не оговоркой, как это пытаются сейчас представить чиновники. По мнению спикера, санкции США наносят вред российскому населению в расчете на то, что военные и граждане свергнут правительство.

Президент Байден просто вслух озвучил цели своей администрации, которые и заключаются в смене власти в России, в отстранении Путина от власти. Они осуществляют свою цель…осуществляя экономическую осаду России, изолируя ее. Тулси Габбард, политик США

Эксперт считает, что американцы уже "предельно устали" от вмешательства Белого дома в суверенные дела других государств, входящих в зону интересов Вашингтона. Габбард напомнила журналистам о разрушениях в Ираке, Сирии, Ливии. Она добавила, что сейчас население страны абсолютно не приемлет войн.

Американский генерал заявил о плане НАТО по укреплению своих позиций в Европе.

Фото и видео: Fox News