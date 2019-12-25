Fox News: Байден, говоря о Путине, случайно раскрыл планы Белого дома

Американский телеканал Fox News считает, что президент Джо Байден, говоря о российском коллеге Владимире Путине, случайно раскрыл настоящие планы Белого дома. Бывший член палаты представителей от округа Гавайи Тулси Габбард в эфире местного ТВ заметила, что резкое негативное высказывание действующего лидера администрации Вашингтона в Польше было не оговоркой, как это пытаются сейчас представить чиновники. По мнению спикера, санкции США наносят вред российскому населению в расчете на то, что военные и граждане свергнут правительство.
Президент Байден просто вслух озвучил цели своей администрации, которые и заключаются в смене власти в России, в отстранении Путина от власти. Они осуществляют свою цель…осуществляя экономическую осаду России, изолируя ее.
Тулси Габбард, политик США
Эксперт считает, что американцы уже "предельно устали" от вмешательства Белого дома в суверенные дела других государств, входящих в зону интересов Вашингтона. Габбард напомнила журналистам о разрушениях в Ираке, Сирии, Ливии. Она добавила, что сейчас население страны абсолютно не приемлет войн.
Американский генерал заявил о плане НАТО по укреплению своих позиций в Европе.
Фото и видео: Fox News
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