Тод Уолтерс сообщил Сенату о планах военного альянса по размещению сил в регионе.

Американский генерал заявил о плане НАТО по укреплению своих позиций в Европе. Соответствующее заявление сделал верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами Североатлантического альянса в европейском регионе Тод Уолтерс. Чиновник выступил перед местными законодателями на слушаниях профильного комитета Сената США по вопросам вооруженных сил. Конгрессмены попросили спикера ответить на вопрос о действиях Вашингтона и военного блока в связи с ситуацией, происходящей вокруг Украины.

Мы должны всесторонне улучшить наши военные позиции по всем направлениям и по всем категориям сил. У нас есть план, как это сделать. По мере приближения саммита НАТО в июне мы согласовываем национальные планы с общим планом НАТО. Тод Уолтерс, генерал США

Эксперт подчеркнул, что силы военного альянса будет укреплены по восьми направлениям. Боевые группы уже находятся на территории Восточной Европы или в окрестностях.

Белый дом: Байден не раскрыл новых данных о взаимодействии военных США и Украины.

Фото и видео: www.c-span.org