Ведущий Fox Карлсон предположил, что Байден причастен к подрыву труб "Северного потока"

Журналист прокомментировал взрывы на трубопроводах в водах Дании.

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон предположил, что президент Джо Байден причастен к подрыву российских трубопроводах проекта "Северный поток". Журналист напомнил о том, что еще в феврале 2022 года администрация США говорило о том, что стремится избавиться от газовой магистрали. Это произошло за три недели до объявления Москвой специальной военной операции на Украине.Тогда политик из Белого дома пообещал СМИ положить конец газопроводу.

Он говорит, что мы выведем его из строя, мы его взорвем. А на вопрос "каким образом?" он говорит: "Обещаю вам, мы сможем это сделать". Они все продумали. Такер Карлсон, ведущий

По мнению журналиста, ни одна из фраз американского лидера не может считаться случайной, так как он использует шпаргалки во время выступлений. Такер Карлсон обратил внимание также на реакцию международных союзников Белого дома на данное событие. В частности, экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению магистрали. В социальной сети чиновник написал пост с фразой: "Спасибо, США".

Ведущий Fox News Карлсон: власти США скрывают реальное положение дел в экономике страны.

Фото и видео: YouTube / Fox News