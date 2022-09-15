Ведущий Fox News Карлсон: власти США скрывают реальное положение дел в экономике страны

Журналист обвинил Белый дом во лжи американцам.

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон считает, что власти США скрывают от местного населения, какая именно ситуация складывается в экономической системе страны. По мнению журналиста, реальное положение дел раскрылось недавно. Это произошло после публикации точных цифр.При этом цены все еще продолжают расти.

Нам постоянно лгут… Речь не только о шампанском, браслетах для влюбленных и оборудовании для виндсерфинга. Речь о самом необходимом для жизни: продуктах, энергоресурсах, автомобилях. Такер Карлсон, журналист

Fox News: Байден превращает США в Украину.

Фото и видео: Fox News