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Ведущий Fox News Карлсон: власти США скрывают реальное положение дел в экономике страны

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Журналист обвинил Белый дом во лжи американцам.

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон считает, что власти США скрывают от местного населения, какая именно ситуация складывается в экономической системе страны.  По мнению журналиста, реальное положение дел раскрылось недавно. Это произошло после публикации точных цифр.При этом цены все еще продолжают расти.

Нам постоянно лгут… Речь не только о шампанском, браслетах для влюбленных и оборудовании для виндсерфинга. Речь о самом необходимом для жизни: продуктах, энергоресурсах, автомобилях.

Такер Карлсон, журналист

Fox News: Байден превращает США в Украину.

Фото и видео: Fox News

Теги: fox news, такер карлсон, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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