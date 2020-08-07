Австралийская ведущая выругалась в прямом эфире

Руководство телеканала сохранило работу матерящейся корреспондентке.

Австралийская телеведущая выругалась в прямом эфире и сохранила работу. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на новостной сюжет с Ланой Мерфи. Женщина работает корреспондентом на канале Channel 9. По данным экспертов, неприятная ситуация произошла из-за ошибки в отправке видео, когда Мерфи вещала о коронавирусе.

Во время выпуска Мерфи сбилась и не смогла до конца произнести предложение. После этого журналистка нецензурно выругалась. Затем трансляция прервалась. Ведущая в студии Алисия Локсли смогла быстро переключиться на другую тему выпуска. Позже она извинилась за произошедшее, как и Мерфи.

Австралийка поблагодарила руководство телеканала, что те сохранили ей работу. По словам женщины, она отправила телестудии неправильную подводку к сюжету, так как ролик был записан заранее. Ругань попала в один из дублей.

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Видео: YouTube / TVTonight