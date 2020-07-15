Журналистка продолжила вести новостной блок несмотря на потерю зуба.

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб. Инцидент произошел с корреспонденткой программы новостей Маричкой Падалко ТНС на канале "1+1". На опубликованных в Instagram-аккаунте кадрах видно, что во время выступления у женщины выпадает зуб. Однако журналистка не растерялась и не стала плакать. Она продолжила вести новостной выпуск.

Пользователи социальных сетей предположили, что у ведущем мог быть установлен либо временный зуб, либо винир. Маричку Падалко поддержали за ее смелость. Подписчики оценили ее стрессоустойчивость.

Видео: Instagram / ekulka