Лора Тобин рассмеялась из-за шутки, которую ей рассказали во время рекламной паузы.

Ведущая прогноза погоды из-за смеха сорвала прямой эфир. Инцидент произошел 8 октября на британской программе Good Morning Britain с Лорой Тобин. Женщина не смогла сдержаться от эмоций и не прекратила хохотать. Известно, что смех во время шоу начался после того, как ведущие вернулись в эфир после рекламного блока. До этого ведущей удавалось спокойно вести программу.

Лора Тобин объяснила, что во время перерыва услышала от своей коллеги смешную шутку, которая стала причиной ее бурной реакции. Со временем ведущая смогла взять себя в руки и продолжить вести прогноз погоды. Они извинилась за свое поведение перед зрителями.

Я прошу прощения, так непрофессионально с моей стороны, извините меня Лора Тобин

Ее извинения вызвали ответный смех со стороны других ведущих шоу, а также сотрудников телевизионной студии за кадром.

Чиновник занялся сексом с секретаршей во время конференции в прямом эфире.

Видео: YouTube / Good Morning Britain