Ведущая Fox News напомнила про теракты 11 сентября из-за очевидной проблемы

Лора Ингрэм оценила угрозу для Вашингтона со стороны госграницы с Мексикой.

Международным террористам стало проще проникать на территорию США из-за ситуации на южной границе с Мексикой. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала FOX News сделала Лора Ингрэм. Журналистка заметила, что пограничная служба США остановили на государственной границе с соседней страной порядка 160 человек, которые включены в списки боевиков.

Самое время напомнить всем, что до 11 сентября мы не особо задумывались о том, кого впускаем в Америку. Мы также не особо беспокоились о том, как мы отслеживаем людей, чтобы убедиться, что даже если они получили визу, то уехали тогда, когда должны были, и что они находились здесь по надлежащим причинам. Лора Ингрэм, ведущая шоу

Лора Ингрэм заметила, что спустя 22 года после трагедии 11 сентября, террористам больше не нужно беспокоиться о длительном процессе получения американской визы или проверке анкетных данных. Для того, чтобы попасть на США, им достаточно перейти Рио-Гранде. Речь идет о реке, которая протекает между США и Мексикой.

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Фото и видео: YouTube / FOX News