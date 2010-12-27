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Вечер пятницы петербуржцы провели в пробках
Сегодня, 9:16
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nadezhda_sib

Вечер пятницы петербуржцы провели в пробках

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Особенно это коснулось тех, кто проезжал по КАД и ЗСД.

Вечером 5 июля петербуржцы пожаловались на серьезные пробки в городе. О заторах на дорогах они написали в соцсетях.

Пятничные пробки растянулись на много километров. Особенно сложная ситуация наблюдалась на КАД на северо-западе Петербурга. На участке от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса движение было практически полностью парализовано. Стоять пришлось около 11 километров. 

Также пробки не обошли и участок ЗСД, От Канонерского до Крестовского острова водители еле двигались на протяжении восьми километров. На это повлияли ремонтные работы, которые там сейчас проводятся. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что скоростную трассу М-11 полностью откроют в октябре 2019 года

Фото: pixabay.com

Теги: пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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