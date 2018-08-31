Скоростную трассу М-11 полностью откроют в октябре 2019 года

От Москвы за Петербурга можно будет добраться на машине за пять часов.

Трассу М-11 "Москва - Санкт-Петербург" полностью откроют в октябре 2019 года. Она будет платной. Об этом сообщил зампред правления госкомпании "Автодор" Игорь Астахов, передает ТАСС.

Автомагистраль протяженностью 669 км соединит МКАД и Кольцевую автомобильную дорогу вокруг Петербурга. Трасса пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на некоторых участках. Добраться от одной столицы до другой можно будет не более, чем за пять с половиной часов.

Игорь Астахов отметил, что осталось сделать два участка под Петербургом. Ими будут заниматься в августе и октябре. Тогда же, в октябре, планируют открыть автомагистраль.

По данным агентства, стоимость проезда по М-11 составит около 3 тысяч рублей с учетом бензина.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге появился новый "водородный трамвай".

Фото: avtodor-tr.ru