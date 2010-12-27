Презентация состоится в августе 2019 года.

В пятницу, 5 июля, стало известно о том, что в Петербурге появится "водородный трамвай". Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Разработкой такого общественного транспорта занимается ФГУП "Крыловский государственный научный центр". По словам специалистов, трамвай разработан по принципам водородной энергетики. Какие именно принципиальные отличия такого транспорта от обычного не уточняется.

По словам петербургских парламентариев, подобные проекты очень важны для Северной столицы.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург выплатит из бюджета по 1 млн рублей семьям погибших в Баренцевом море подводников .

Фото:pixabay