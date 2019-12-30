Жена онколога Павленко назвала дату и время его похорон

О смерти хирурга стало известно 5 января.

Петербургского врача-онколога Андрея Павленко, умершего от рака, похоронят 6 января на Киновеевском кладбище. Об этом сообщила вдова хирурга Анна Гегечкори в Facebook.

Прощание состоится с Павленко пройдет в 13:15 мск. в Спасо-Преображенском Соборе. Затем процессия переместится на кладбище.

О смерти Андрея Павленко стало известно 5 января. В четверг, 2 января, мужчина опубликовал в Facebook прощальное письмо, в котором заявил, что его жизненный путь завершается, так как болезнь оказалась коварнее. При этом он призвал других больных раком не сдаваться. Он отметил, что даже с его диагнозом есть шансы на излечение, просто в это нужно поверить.

В день смерти врача Андрея Павленко опубликовано обращение специалиста. В нем он рассказал о создании грантов медиапроектам, сообщающим об онкозаболеваниях. Половина средств будет ежемесячно переводиться семье Андрея, а вторая уйдет на грантовый комитет, производящий материалы о борьбе с онкологией.

Видео: YouTube / Такие Дела