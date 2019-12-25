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Июньский грантовый конкурс имени онколога Павленко составит почти 1,4 млн рублей
Сегодня, 18:53
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Июньский грантовый конкурс имени онколога Павленко составит почти 1,4 млн рублей

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Заявки принимаются до 20 июня.

Июньский грантовый конкурс имени онколога Андрея Павленко стартовал и готов принимать заявки, сумма гранта в этом месяце составила почти 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщается 3 июня в официальной группе проекта "Жизнь человека" "ВКонтакте".

Заявки принимаются до 20 июня. Проект готов финансировать свежие материалы о научных достижениях, связанных с борьбой против рака и изучением этой болезни. Соискателями гранта могут стать как представители СМИ и медиакоммуникаций, так и специалисты из области медицины.

Мы ждём заявки от документалистов, журналистов, региональных и федеральных медиа, готовых говорить со своей аудиторией о борьбе с онкологическими заболеваниями.

организаторы проекта "Жизнь человека"

В апреле гранты имени Павленко получили пять проектов, майские итоги еще не подвели.

Петербургские колледжи смогут получить федеральные гранты на развитие.

Фото: Андрей Павленко / Facebook

Теги: андрей павленко, грант
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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