Июньский грантовый конкурс имени онколога Павленко составит почти 1,4 млн рублей

Заявки принимаются до 20 июня.

Июньский грантовый конкурс имени онколога Андрея Павленко стартовал и готов принимать заявки, сумма гранта в этом месяце составила почти 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщается 3 июня в официальной группе проекта "Жизнь человека" "ВКонтакте".

Заявки принимаются до 20 июня. Проект готов финансировать свежие материалы о научных достижениях, связанных с борьбой против рака и изучением этой болезни. Соискателями гранта могут стать как представители СМИ и медиакоммуникаций, так и специалисты из области медицины.

Мы ждём заявки от документалистов, журналистов, региональных и федеральных медиа, готовых говорить со своей аудиторией о борьбе с онкологическими заболеваниями. организаторы проекта "Жизнь человека"

В апреле гранты имени Павленко получили пять проектов, майские итоги еще не подвели.

Петербургские колледжи смогут получить федеральные гранты на развитие.

Фото: Андрей Павленко / Facebook