В Ленобласти начался прием заявок на получение сельскохозяйственного гранта "Ленинградский гектар"

Грант предполагает получение на льготных условиях земельного участка до 10 га в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах и 3 млн рублей.

Комитет по АПК Ленинградской области начинает прием заявок на получение сельскохозяйственного гранта "Ленинградский гектар". Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

Грант предполагает получение на льготных условиях земельного участка до 10 га в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах и 3 млн рублей. В списке для распределения — 125 участков общей площадью порядка 500 га.

С начала реализации программы в 2019 году победителями признаны 55 проектов, распределено более 300 га сельскохозяйственных земель, сумма выплаченных грантов – 153 млн рублей. Хозяйства занимаются разведением мясного и молочного скота, выращиванием овощей, картофеля, пчеловодством.

Прием заявок на участие в отборе осуществляется на бумажном носителе в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области с 30 июля до 28 августа 2024 года. Подробности проведения конкурса — на сайте комитета.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)