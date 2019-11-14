Петербургские колледжи смогут получить федеральные гранты на развитие

Среди учреждений Петербурга на них могут претендовать девять колледжей.

Профессиональные учреждения Петербурга смогут привлекать средства федерального бюджета на развитие. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.

Речь идет о специальностях, которые востребованы и перспективны. К ним отнесли 91 компетенцию и 45 образовательных учреждений. Они смогут участвовать в конкурсе на получение в 2021-м году грантов в форме субсидий из федерального бюджета. Каждый победитель на полученные средства должен будет создать и оборудовать на своей базе мастерские по четырем приоритетным компетенциям.

Проект "Молодые профессионалы" является частью национального проекта "Образование". Условием является софинансирование колледжа за счет средств бюджета субъекта и внебюджетных источников. Среди участников из Петербурга ― Колледж метростроя, Колледж туризма и гостиничного сервиса, Радиотехнический колледж, Колледж электроники и приборостроения, Автомеханический колледж.

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