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Петербургские колледжи смогут получить федеральные гранты на развитие
Сегодня, 16:58
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nadezhda_sib

Петербургские колледжи смогут получить федеральные гранты на развитие

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Среди учреждений Петербурга на них могут претендовать девять колледжей.

Профессиональные учреждения Петербурга смогут привлекать средства федерального бюджета на развитие. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов. 

Речь идет о специальностях, которые востребованы и перспективны. К ним отнесли 91 компетенцию и 45 образовательных учреждений. Они смогут участвовать в конкурсе на получение в 2021-м году грантов в форме субсидий из федерального бюджета. Каждый победитель на полученные средства должен будет создать и оборудовать на своей базе мастерские по четырем приоритетным компетенциям. 

Проект "Молодые профессионалы" является частью национального проекта "Образование". Условием является софинансирование колледжа за счет средств бюджета субъекта и внебюджетных источников. Среди участников из Петербурга ―  Колледж метростроя, Колледж туризма и гостиничного сервиса, Радиотехнический колледж, Колледж электроники и приборостроения, Автомеханический колледж. 

Ранее Piter.TV узнал мнение учителей о переносе ЕГЭ и дистанционной сдаче экзаменов. 

Фото: pixabay.com 

Теги: гранты, колледж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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