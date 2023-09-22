Фонд "Защитники Отечества" получит грант более чем в пять миллиардов рублей

Михаил Мишустин рассказал о помощи бойцам СВО и их родственникам.

Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" получит грант в размере более пяти миллиардов рублей. Соответствующее решение уже принято правительством. Соответствующее заявление в ходе выступления на оперативном заседании с членами кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Сегодня в повестке еще один вопрос, который касается прав участников СВО. Ведем такую работу через фонд "Защитники Отечества", созданный по инициативе президента. Правительство направит этой структуре грант в размере более пяти миллиардов рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Известно, что выделенная сумма позволит оказывать поддержку и ветеранам СВО, а также их близким. В перечень помощи войдет содействие в медицинской реабилитации, трудоустройстве и обучении, а также предоставлении юридической помощи, реализации целого ряда других мер.

Мишустин: правительство завершает подготовку проекта бюджета на новую трехлетку.

Фото и видео: Правительство России